Mis pidi laduda söögiriistad nõudepesumasinasse? Profikokal on küsimusele selge vastus

Seda kas loopida nõud masinasse suvaliselt või korrektselt rivvi seatult on muidugi vaidlus omaette, kuid sama polariseeriv on see, kas jätta söögiriistade terav ots suunaga taeva või põrgu poole. Õnnega oled koos siis, kui söögiriistade jaoks on oma spetsiaalne riiul, kuhu kõik külili panna, aga need, kelle masinasse käivad söögiriistad selleks ette nähtud karbikesse, peavad tegema valiku.