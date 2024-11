ROOTSI UURING Energiatõhusad segistid tagavad just nii suure energiasäästu

Kui elektriga kütmise kõrge hind on üldtuntud, siis vähem teatakse asjaolu, et sooja vee tootmine moodustab 20 protsenti, mõnel juhul isegi kuni 60 protsenti kogu kodu energiatarbimisest. Üleminek energiatõhusatele segistitele tasub end kiiremini ära kui näiteks akende väljavahetamine, selgus Põhjamaades läbiviidud uuringust.

«Segistist tulev soe vesi on tohutu energiaröövel,» rääkis Gustavsbergi jätkusuutlikkuse ja äriarengu lahenduste osakonna juht Mattias Virsgård. Keskmiselt tarbib üks inimene 100 liitrit vett päevas, millest 40% kulub pesemiseks ja enesehügieeniks. Kui tavalise dušisegisti vooluhulk on umbes 14 liitrit vett minutis, siis veesäästlikel dušisegistitel vaid 7,5 liitrit minutis. Kuna sellest veekogusest on suurem osa soe vesi, siis tähendab see ka suuremat energiatarbimist vee soojendamiseks. See teeb duši all käimisest ühe koduse vee- ja energiatarbimise peamise teguri. Energiatõhusad segistid võimaldavad kokkuhoidu kasutusmugavusest loobumata.