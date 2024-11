TEEME SELGEKS Kuidas kaitsta veetorusid ja arvestit külmumise eest?

Pilt on illustratiivne.

Alanud nädal tõi Eestisse esimesed miinuskraadid ning talv on peagi ukse ees, seega on praegu viimane aeg kontrollida, kas teie maja veemõõdusõlm ja torustik on piisavalt kaitstud külma eest. Tallinna Vee veemõõdujuht Ergo Põder jagab nõuandeid, kuidas ennetada probleeme ja muuta maja veesüsteem külmakindlaks.