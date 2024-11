Tallinna jõuluturu võlu kadunud? Hinnatud väljaande esikümnesse ei mahutud

Timesi jõuluturgude edetabelis on kokku 29 Euroopa jõuluturgu. Nagu mainitud, siis Tallinna jõuluturg esikümnesse ei mahtunud, kuid lohutuseks võib öelda, et kaugele see esikümnest ei jäänud, platseerudes 15. kohale. Tallinna jõuluturu kohta kirjutatakse, et keskaegsele väljakule ning müügi- ja toiduhütikestele lisaks pakub jõuluturg elavat kultuuriprogrammi. Veel kirjutab Times, et Tallinna raekoja platsile on jõulukuusk püsti pandud alates aastast 1441.