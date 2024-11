Maakler räägib omast kogemusest: sedasi müüd kinnisvara kiirelt

Õige hinna määramine on üks olulisemaid aspekte, mis nõuab turu tundmist ja hindamise kogemust. Liiga kõrge hind peletab potentsiaalsed ostjad, samas kui liiga madal hind võib viia rahalise kaotuseni. Maaklerid jälgivad regulaarselt turgu ja suudavad anda objektiivse hinnangu, tänu sellele ei kaota te tõsise huviga kliente.

Objekti efektiivne reklaam ja selle õige esitamine on rohkem kui ainult kuulutuse postitamine populaarsetele veebilehtedele. Oluline on teha professionaalsed fotod, videotuur ja kvaliteetne kirjeldus, mis toob välja objekti eelised. Maakleritel on olemas kontaktid ja juurdepääs andmebaasidele ning nad teavad, kus ja kuidas teie kinnisvara kõige paremini turustada.