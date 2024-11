Rimi teeb koostööd mitme partneriga, sealhulgas Tomra, kellega koos on uus digitalne süsteem edukalt rakendatud juba Rimi kauplustes Lätis ja Leedus. Kui süsteem osutub Eestis edukaks, plaanitakse kaasata ka teisi partnereid. „Taaraautomaatide kasutamine on tehtud võimalikult lihtsaks – selleks on vaja vaid Rimi äppi, millega saab skaneerida automaadil olevat QR-koodi ning seejärel panna taara masinasse. Raha kantakse kliendi Rimi kontole ja seda saab ka koheselt kasutada, küll aga on see äpis nähtav mõningase viibega“ ütles Vihtre.