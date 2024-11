JURIST VASTAB Kas üürniku kulud võivad lepingu vältel hüppeliselt tõusta?

Sihi sõnul on üüri tõstmine õigustatud ka siis, kui eluruumi üüri keskmine turuhind on tõusnud. «Küll aga ei piisa alati sellest, kui üürileandja märgib üüri tõstmise teates põhjuseks lihtsalt, et uus hind on kooskülas turuhinnaga. Vaidluste korral tuleb üürileandjal tuleb tõendada, et samasuguse asukoha ja seisundiga eluruumide eest makstakse tavapäraselt üüri üürileandja poolt nõutud summas,» toonitab ta.