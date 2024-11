ENNE JA PÄRAST Hingetust kontorist tehti kodune tööpesa

On paras väljakutse sisustada kontoriruum, mis vastab töötajate vajadustele, kuid on samal ajal hubane ja inspireeriv. Kui lisaks on tegu avatud kontoriga, kerkib ka üles küsimus, kuidas paigutada mööbel nii, et kõik ruumis tegutsejad saaksid tööle keskenduda, töövahenditele jätkuks piisavalt hoiuruumi ja leiduks võimalus korraks hinge tõmmata. IKEA sisekujundaja võttis selle väljakutse vastu ja kujundas Tallinnas asuvast kontorist kaasaegse töökeskkonna, kuhu on iga päev rõõm tulla.