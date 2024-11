EKSPERT SOOVITAB Garderoobi planeerides mõõda mitte üheksa, vaid üheksakümmend korda

«Garderoobide kuldreegel on see, et kuldreeglit ei ole, sest iga inimese harjumused ja asjade kogus, aga ka iga kodu ruumivõimalused on erinevad. Parim garderoob on igaühe jaoks justkui rätsepalahendus, kuid sellegipoolest on mõnest lihtsast nipist abi, et enda jaoks kõige sobivam ja mugavam leida,» rääkis Liveni loovjuht Alina Kester, kes soovitab planeerimist alustada inventuurist, kui palju ja milliseid esemeid peaks garderoob mahutama.