5 lihtsat sammu, kuidas väikeettevõtjana kodulaenu saada

Mitmed väikeettevõtjad eelistavad maksta endale madalat palka, et hoida kokku sotsiaalmaksu pealt ning pigem eelistavad ettevõttest raha välja võtta dividendidena. Soovitud summas kodulaenu saamiseks on kasulik aga tõsta palk tasemele, mis katab ära nii igakuised laenumaksed kui ka muud igapäevased püsikulud nagu toit, riided ja meelelahutus.

Tasub meeles pidada, et netosissetulekuna arvestatakse lisaks palgale ka näiteks juhatuse liikme tasu, dividende, üüritulu ja ka saadavaid intresse, kui need on pikaajalised ja jätkusuutlikud ning vanemahüvitist, peretoetust, elatisraha ja autokompensatsiooni. Viimast eeldusel, et see ei ole ettevõtja ainus sissetulek.