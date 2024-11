Toidujäätmete kaalumine koolides: loe, palju jäätmeid tekkis keskmiselt ühe õpilase kohta

Daily kaubamärgi all koolitoitu pakkuva Baltic Restaurants Estonia tegevjuhi Aaro Lode sõnul näitas tänavune toidujäätmete kaalumise aktsioon, et väga paljudes piirkondades on tulemused möödunud aastaga võrreldes paremad. «Me jätkuvalt näeme, et kiputakse toitu järgi jätma, kuid kui sellele pidevalt tähelepanu pöörata, siis olukord muutub. Koolid tulid igati vahvalt taas kaasa ning see, et õpilased kooliseinal nägid oma igapäevaselt ära visatava toidu kogust, tekitas samuti huvi ja hasarti olla üha eeskujulikum. Toidust räägiti mitmel pool ka tundides, joonistati plakateid ja koolisööklates tuletati meelde õige portsjoni võtmist,» ütles Aaro Lode.