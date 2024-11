KOOREKIHT Selgusid Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiate nominendid

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine oli kogukonnakeskne tänavaprojekt, mis ühendab Vanalinna uuesti merega Tallinna vanima eeslinna, Kalamaja, kaudu. Tänav väärtustab Kalamaja pikka ajalugu ja selle mitmekesist linnaruumi ning aitab tuua kokku kohalikku kogukonda. Tänavaruum on eri kasutajate vahel jagatud nii, et see on selge ja jätkuv olenemata liikumisviisist, kuigi on osaliselt kattuv ja ristkasutatav. Ühtne, varieeruv sillutis, tänava keskjoonel olev rentsel, vihmapeenar ja valgustid jaotavad tänavapinna erinevate kasutajate vahel samal tasapinnal. Seal, kus tänav oli laiem, sai rajada peatumiskohti ja luua ruumi erinevatele tegevustele ning tuua väikeste platsidega esile ka külgnevate kruntide eripära (lasteaed, väike park, mänguväljak jne). Tänava sõlmpunktideks on kaks uut linnaväljakut – linna ühistransporti koondaval Balti jaama platsil on loodud erinevaid ootamis- ja kokkusaamiskohti. Kotzebue plats on kujundatud asumikeskselt, eri generatsioonide ajaveetmise paigana. Istutuskastid tänava ääres ootavad a ümbruskonna aiandushuviliste osalemist.

Eesti Arhitektide Liidu preemia VÄIKE 2024 nominendid on:

Linn-Masin

Paviljon «Linn-masin» Linnahalli ümbruses on ühe lööviga looduskirik, kus suhestume intiimselt ehitusülejäägiga ning ilmestame aja kulgemist läbi peene uue konstruktsiooni ja vana massi kõrvutamise. See on ühtaegu sammaskäik, tänav, teeviit, skulptuur, varjualune, purskkaev ja palju muud. «Linn-masin» on taaskasutamise tulemus ja olemus. Sammasteks on kasutatud palkmaja renoveerimisest ülejäänud ümarpalke, mille arhitektid võõpasid Linnahalli valgustite türkiissinisesse tooni. Eritellimustööna valminud metallelemendid on värvitud oranžiks. Metallelemendid tagavad teosele ajas vastupidavuse. Purskkaev on laotud Linnahallist mahalangenud paekivist. Metallvõrest katus on kaevandatud linnamaardlast. Juba varasemast asukohas olnud suur betoonist tasapind ja betoonplokid hoiavad «Linn-masinat» oma ajahambast puretud ja unustatud embuses. Ehituslikud tarindid on projekteeritud, pidades silmas ka demonteerimise võimalust - need on vajadusel asendatavad, liigutatavad, adaptiivsed.