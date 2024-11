KAS KA SINA? Just nii palju on rahvas nõus kodulaenu eest maksma

Luminori tellitud uuringus küsiti ka üürikodus elavatelt inimestelt infot nende kodukulude kohta. Rebase hinnangul näitab uuring selgelt, et Eesti inimesed on oma kodu usku ning seetõttu valmis ka laenumakseks tuntavalt rohkem raha panustama kui üürile. Kui ainult 10 protsenti üürnikest maksab elamise eest 600 eurot või enam, siis kodulaenumakseteks on üle 600 euro valmis tasuma ligi kolmandik vastanuist.

«Kuigi sissetulekud ajas kasvavad, tõusevad koos sellega ka hinnad. Eurostati andmetel on Eesti üürihinnad alates 2010. aastast kerkinud üle 200 protsendi, mis tähendab, et üürides maksad sama asja eest aja jooksul üha rohkem. Kodulaenu puhul võib euribori kõikumine küll laenumakset ajutiselt mõjutada, kuid pikas perspektiivis püsib see stabiilne, mistõttu üldjuhul laenumakse osakaal sissetulekust ajaga väheneb. Ja mis peamine – oma kodu on alati oma kodu,» ütles Tanel Rebane.