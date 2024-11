PANE VAIM VALMIS 5 kasulikku nippi, kuidas ahi enne suurt pühademöllu läikima lüüa

Pese ahjuplaadid ja -restid

Enne ahju puhastamist eemalda restid ja plaadid ning pese need eraldi. Parim viis nende lisade puhastamiseks on leotamine ja kuuma vee ning nõudepesuvahendiga pesemine. Paremate tulemuste saavutamiseks võid lisaks pesuvahendile kasutada ka spetsiaalseid puhastusvahendeid, mis aitavad kinnipõlenud mustust hõlpsasti eemaldada. Väga määrdunud restide puhul leota neid paar tundi ja seejärel hõõru mustemaid kohti švammi või puhastusharjaga, et pääseda resti vahedele ligi.

Pürolüüsi funktsioon

Enne puhastusvahendite kokkuostmist tutvu oma ahju funktsioonide ja kasutusjuhendiga. Paljudel uuematel ahjudel on olemas spetsiaalne isepuhastav funktsioon ehk pürolüüsi võimalus. See põhineb ülikõrge temperatuuri kasutamisel, mis põletab kõik toidujäätmed ja mustuse tuhaks. Enne programmi käivitamist tuleb eemaldada ahjuplaadid ja -restid ning lapiga puhastada võimalikult palju kergemat mustust.

Kindlasti peab arvestama, et pürolüüs võtab tavaliselt aega paar tundi ning ohutuse tagamiseks vahepeal ahju ust avada ei saa. Pärast tsükli lõppemist tuleb tuhk niiske lapiga kokku pühkida ning sinu ahi on justkui uus.

Vanematel seadmetel tulevad appi spetsiaalsed puhastusvahendid

Kui sinu ahjul pürolüüsi võimalust pole, siis poelettidelt leiab erinevaid puhastusvahendeid, mis on mõeldud just põlenud toidujääkide ja rasvaplekkide eemaldamiseks. Valikus on nii looduslikemaid kui ka tõhusamaid variante, mis aitavad mustuse ahju küljest lahti leotada. Väldi puhastades küttekeha ning teravate esemetega kraapimist, et ahju mitte kahjustada.