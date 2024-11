MILJONIVAATED Kadrioru servale rajatakse uhkete prantsuse rõdudega kortermaja

Narva maantee 120 aadressile kerkiv viiekorruseline Oru Maja pakub läbimõeldud planeeringuga külaliskortereid ning büroo- ja äripindu. A-energiaklassi ja kaasaegsete kütte- ning jahutuslahendustega hoone esimestel korrustel on maani prantsuse rõdudega aknad ning viimasel korrusel avarad terrassid vaatega Tallinna lahele, Lauluväljakule ja Kadrioru pargile. Hoone arhitektuur on inspireeritud piirkonna rohelusest, merest ja paeklindist ning ehituslahenduses kasutatakse kestlikke materjale nagu klaas, termopuit ja tellis.

Kivisaar lisas, et kinnisvaraturu seis annab kindlust arendusprojektiga edasi liikumiseks.

«Ehitushinnad on sektori madalseisust tulenevalt praegu veel suhteliselt soodsad. On vägagi tõenäoline, et mahtude kasvades hakkavad ehitushinnad kerkima ning sellele omakorda reageerivad kinnisvara müügihinnad.»