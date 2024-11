Maksa või jääd ilma! Lapsepõlvekodu pärijad pidid pärandimaksu tasumiseks võtma hiigellaenu: maksame tagasi oma 80ndateni

2017. aastal pärisid õde ja vend Münchenis kortermaja, kus 13 korterit ja kolm äripinda. Kõik toimis majas nagu valatult, kuniks pärijate isa suri ja maja neile jäi. Pärijatele oli teada, et nad peavad pärandimaksu maksma, kuna see on Saksamaal tavapärane praktika, kuid millega nad ei arvestanud, on see, kui suureks nende maks kujuneb. Nad ei osanud arvatagi, et selleks kujuneb lausa miljon eurot ning aega maksu tasumiseks anti ainult kuus nädalat.