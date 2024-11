Üks ruumi omadus, mis parandab oluliselt laste õpitulemusi

Uuringud näitavad üha selgemalt, et loomulikul valgusel on suur ja positiivne mõju inimese vaimsetele võimetele ja saavutustele. Üks Suurbritannias läbi viidud ulatuslik uuring, mis analüüsis kolme aasta jooksul 3766 õpilase õpitulemusi 27 koolis ja 153 klassis, leidis, et õpperuumi omadused võivad ühe õppeaasta jooksul põhjustada õpilaste edusammudes kuni 16 protsendi suuruse erinevuse. Kõigist ruumi disainielementidest avaldas kõige suuremat mõju päevavalgus. Teine uuring näitas, et päevavalguse lisamine õpperuumidesse kiirendas õpilaste arengut matemaatikas 20 protsenti ja lugemises 26 protsenti.

Enamik Eesti koole asub hoonetes, mis on ehitatud vähemalt 35 aastat tagasi ja vaid osa lasteaedades, koolide ning kõrgkoolide hoonetest on ehitatud sel sajandil. «Kuigi õppeasutusi uuendatakse järk-järgult, on muudatused keskendunud peamiselt energiatõhususele ja kosmeetilistele parandustele. Need on kahtlemata vajalikud, kuid tihti ei pöörata tähelepanu sellele, kuidas parandada samal ajal ka päevavalguse pääsemist hoonetesse ja tõsta õhukvaliteeti,» rääkis VELUX-i Eesti müügijuht Toomas Aavisto.

Hea tänapäevase valguslahendusega näitena toob Aavisto välja Mustamäe riigigümnaasiumi: