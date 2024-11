Staarkokk Gordon Ramsay paljastas toidu, mida ta kunagi restoranist ei telliks

Intervjuus väljaandele Town and Country rääkis Ramsay, et paljude toidukohtade menüüst leitav «päevasupp» on midagi, mida ta kohe kindlasti ei telliks. Tema sõnul valmistatakse tihtipeale seda selleks, et eelmisest päevast ülejäänud koostisained ära kasutada. «Enne kui päevasuppi tellite, küsige, mis oli eilne päevapakkumine. Mõnikord võib juhtuda, et tegu on pigem «kuusupiga»,» naljatles Ramsay.