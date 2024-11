See looduslik jook enne magamaminekut aitab pohmelli ära hoida

Jõulupidude hooaeg on käes ning kuigi peod toovad meile palju rõõmu, võivad need järgmisel päeval kaasa tuua soovimatuid kõrvalmõjusid – vedelikupuudus, väsimus, peavalu, iiveldus ja raskused keskendumisel on paljudele tuttavad. Aga kas teadsid, et targalt valitud toitude ja jookidega saad pohmelli tõsidust vähendada või seda isegi täielikult vältida?