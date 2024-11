PÄÄSTEAMET ÕPETAB Millist tulekustutit valida

Pulberkustuti – kõige levinum ja enamike materjalide kustutamiseks sobiv on ABC-klassi pulberkustuti. Sellega saab kustutada peaaegu kõiki igapäevaseid asju ning peale kustutamist on võimalik suhteliselt lihtsalt (tolmuimejaga) jäätmed kokku koguda. Probleemiks on ruumis asuvad elektroonikaseadmed, mida pulbri kasutamine võib kahjustada.