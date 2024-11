Tallinna korterituru ootamatu kasv: ekspert selgitab, mida toob uus aasta

Oktoobris müüdi Tallinna korterite järelmüügiturul 730 korterit, mida on kolmandiku võrra rohkem kui möödunud aasta oktoobris. Pealinna korterite järelmüügiturul oli eelmine kuu viimase 2,5 aasta tehinguterohkeim. Arvestades Tallinna korterite koguturgu, oli oktoobris tehtud tehingute arv suurim alates 2023. aasta maist. Üle-eestiliselt toimus 2007 korteritehingut, mida on ligi 11% rohkem kui mullu samal perioodil.

Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juht Tanel Rebane nentis, et kinnisvaraturu aktiivsust soodustavad mitmed tegurid. «Tõenäoliselt on Eesti majandus praeguseks põhja ära katsunud ja tulevikuväljavaade on paranemas. Euroopa Keskpank on intressimäärasid langetanud, mistõttu on ka euribor langenud. Lisaks mainitule ületab käimasoleva aasta palgakasv hinnakasvu, kuid sealjuures ei ole kinnisvarahinnad suurenenud – vastupidi – mõnes segmendis isegi vähenenud,» kirjeldas ta.