USKUMATU Restoran küsib lusikatäie moosi eest 185 eurot!

Pilt on illustreeriv.

New Yorgi toidusõbrad, kellel on raha põletada, saavad seda sel aastal teha Manhattanil asuvas Old Homestead Steakhouse'i restoranis, kus ühe lusikatäie moosi eest tuleb välja käia 195 dollarit ehk ligikaudu 185 eurot.