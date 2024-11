TARK TEADA Just sellel põhjusel võib elektripistik ohtlikuks muutuda

«Selliste juhtumite puhul on väga oluline, et teil oleks nutikas suitsuandur, mis edastab häiresignaali reageerijatele,» selgitas G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala. Eriti tulevad nutika anduri eelised välja siis, kui tulekahju hetkel kedagi kodus pole, sest see päästab koduloomad ja vara ka sellisel juhul.

Jussila rõhutab, et üks sagedane probleem on pistikute ülekoormamine. «Näiteks kui mitmeid kõrge energiatarbega seadmeid on ühendatud ühe pistikupesa külge, võib pistik üle kuumeneda. Sama kehtib ka vana või kahjustatud juhtmestikuga pistikupesade puhul.»

Tulekahjude ennetamine pistikupesade puhul

Jussila soovitab kodu elektrisüsteemi regulaarselt kontrollida lasta, eriti vanemates hoonetes. «Kui pistikupesad tunduvad kulunud, on hakanud pragunema või on kahtlust, et juhtmed on valesti ühendatud, tuleks kutsuda spetsialist. Ka suitsu lõhn või ebatavalised helid pistikust viitavad probleemidele,» rõhutab ta.

Järgi neid põhireegleid: ära koorma pistikupesasid üle. Ühe pistiku taha ei tohiks ühendada mitut suure tarbega seadet.

vali kvaliteetsed pistikupesad ja kaablid. Odavad ja standarditele mittevastavad tooted võivad kiiresti kuumeneda ja laguneda.

kontrolli regulaarselt juhtmeid ja pistikuid. Kulunud või kahjustatud kaablid ja pesad tuleks kohe välja vahetada.