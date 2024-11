Miks tuleb talvel visata tiiki tennisepall?

Aias asuvad veesilmad on loomadele ja lindudele oluliseks joogivee allikaks. Suurbritannia loomakaitseorganisatsioon Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) soovitab ilmade jahenemisel visata veesilma tennisepall või kaks, kuna palli alune jääb jäävabaks ning loomadel on ligipääs vedelale veele. ​Muidugi ei aita see nipp olukorras, kui õues on suured miinuskraadid, kuid on väga efektiivne paari miinuskraadi juures.