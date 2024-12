Väärälä on nimelt täheldanud, et koroonapandeemia järel on tõusnud desinfitseerivate puhastusvahendite kasutus inimeste kodudes. Asjatundja sõnul tuleks tugevatoimelisi desinfitseerimisvahendeid kasutada vaid haigete kodudes, kirjutab Ilta-Sanomat.