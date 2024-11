KUUPÄEV KIRJA Saatkondade jõulubasaarilt leiab üle 20 riigi hõrgutisi

Rahvusvaheline jõulubasaar on pikaajaline traditsioon, mis toob kokku saatkonnad, rahvusvahelised kogukonnad ja heategevusorganisatsioonid. Tänavu on basaaril ligi 35 müügiletti, kus müüakse eri paikade kulinaarseid hõrgutisi, jooke ja ainulaadseid kingitusi. Seekordne jõulubasaar toob kokku kõige suurema arvu saatkondi pärast pandeemiat.

Jõulubasaaril on kohal ka Helsingi Rahvusvaheline Naisteklubi, kolm rahvusvahelist kooli – International School of Tallinn, International School of Estonia, Tallinn European School –, samuti Rahvusvaheline Rotary Klubi ja Hispaania Maja. Heategevusorganisatsioonidest osalevad MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus, Lastekeskus Kopli Tähetorn, SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ ja Heategevusfond Minu Unistuste Päev.