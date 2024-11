TALVISED TULEKAHJUD 5 peamist põhjust ja kuidas neid ennetada

Talveperioodil puhkevate tulekahjude tagajärjed on tihti väga suure mõjuga, olgugi, et need põlengud on sageli ennetatavad. Päästeameti statistika andmetel toimus möödunud aastal kodudes 435 tulekahju, mis on aasta varasemaga võrreldes 52 põlengut vähem. Peamiste põhjuste mõistmine ning õigeaegne tegutsemine aitab vähendada tulekahju puhkemise riski.