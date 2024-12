Ingka Holdingi käes on Ikea 422 kauplusest 367 frantsiisileping ning ettevõte kuulub Ikea enda emafirma alla. Hiljuti hoiatas esimese tegevjuht Jesper Brodin, et Trumpi maksupoliitika võib oluliselt tõsta hindasid Ikea USA kauplustes.

«Üldiselt ​​ei usu me, et tariifid toetaksid rahvusvahelisi ettevõtteid ja rahvusvahelist kaubandust. Lõppkokkuvõttes võib see langeda klientide õlgadele,» ütles Brodin CNNile. «Need maksud raskendavad meie jaoks madalate hindade hoidmist ja taskukohasust paljudele inimestele,» lisas ta.