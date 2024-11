Banaanid on paljude perede puuviljakausside lemmikuks viljaks. Need on täis kiudaineid, antioksüdante, vitamiine ja mineraale, mis muudavad need tervisliku toitumise lahutamatuks osaks. Kuid nende kiire riknemine võib tekitada pettumust, eriti kui hinnad aina tõusevad.