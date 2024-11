INSPIRATSIOON Sisekujundaja annab nõu, kuidas võõrustada jõuluõhtul nagu proff

IKEA iga-aastasest jõuluteemalisest küsitlusest selgus, et üle poole Eesti peredest ootab jõuluõhtul külalisi. Viiendik küsitletutest ütlesid, et nad armastavad kodus pidusid korraldada, kuid sama suure hulga inimeste sõnul on see liiga stressirohke ja nad läheksid parema meelega ise külla või peole.

«Pühade ajal võõrustaja rolli olles võib tekkida tunne, et kõik kasvab üle pea – kinkide hankimine, kodu kaunistamine ja pidusöögi planeerimine on paras töö. Meie iga-aastasest uuringust selgus, et kodus külalisi võõrustades on eestimaalaste suurimad väljakutsed kodu külaliste tulekuks valmis seadmine (seda arvas 26% vastanutest) ja iste- või magamiskohtade puudus (samuti 26%). Samal ajal kinnitas 41% vastajatest, et jõuluajal külaliste vastuvõtmine on puhas rõõm,» ütles IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere.

Kuidas kodu külaliste saabumiseks ette valmistada?

Sisekujundaja soovitab külalislahke kodu sisustamisel alustada algusest ehk eelistada mööblit valides mitmeotstarbelisi esemeid, mis säästavad ruumi ja mida on lihtne hoiustada. Näiteks eelistada pikendatavat lauda, mille saab kokku panna, kui seda ei vajata; pinke või järisid, mida saab kasutada nii lisaistmena kui varu-voodipesu või lauanõude panipaigana; või diivanvoodit, mis säästab ruumi neil päevadel, kui külalisi pole oodata.