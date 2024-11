KIIVER PÄHE Alaskal loobitakse lennukist surnud kalkuneid

Esther Keim​ lendab kolmandat aastat järjest väikese lennukiga Alaska lõunaosa maapiirkondade kohal ning loobib seal elavatele inimestele kalkuneid. Alaska on USA pindalalt suurim osariik ning paljudel maal elavatel inimestel pole ligipääsu toidupoele või on see ligipääs ainult suvekuudel.