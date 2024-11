GALERII Ajalooline Mustpeade maja vuntsiti üles

Tallinna kultuurielus on Mustpeade majal oluline roll nii hinnatud kontserdipaigana kui ka pidulike ürituste korraldamise kohana. Püsivalt kasutavad hoonet Tallinna Filharmoonia, Tallinna Kammerorkester ja Eesti Nüüdismuusika Keskus, kes teevad nende seinte vahel oma igapäevast tööd.

«Mustpeade maja on vaieldamatult nii meie vanalinna kui meie kultuurielu üks pärlitest. Paraku tuli investeeringuid oodata liiga kaua ning jõudsime olukorda, kus hoone seisukord takistas Tallinna Filharmoonial juba igapäevast tööd. Nüüd on rõõmus hetk, kus esimene etapp on läbi ja veel suurem rõõm, et liigume kohe ka edasi. Alanud aastal loodame lahendada mitmed ligipääsetavust puudutavad kitsaskohad ning muuta hoone publikualad kontsertpaigana kutsuvamaks,» rääkis Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.

«Mis veel toob ühte hoonesse rohkem elu kui mitte muusika!» lisas abilinnapea Viljar Jaamu. «Tunnustan Tallinna Filharmooniat, kes on siin tegutsenud heaperemehelikult ja hoidnud seda heas korras. Kuid iga maja vajab aegajalt hooldust ja remonti ning siinkohal tänangi kõiki tegijaid, kes on andnud oma panuse, et see kultuuripärl oleks vääriliselt hoitud.»

«Mustpeade maja on saanud tunduvalt kenamaks – paljud seinad ja laed polnud uut värvikihti näinud mitukümmend aastat! Fuajee viimane suuremahulisem ehitustegevus jäi aastatesse 1985–1989, mil seal toimetasid Poola restauraatorid-ehitajad firmast PKZ,» rääkis Tallinna Filharmoonia direktor Lennart Sundja.