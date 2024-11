2029. aastast ei tohi enam ehitada kodu, millel puudub üks rohedetail

Tõsi, päikeseenergia kasutamisel tuleb arvestada asjaoluga, et vanemates majades ei ole päikesepaneelid tihti muinsuskaitse nõuete tõttu lubatud. Paljudel juhtudel on eestlaste loodud Roofit.Solar must teraskatus ainus saadaolev lahendus muinsuskaitse all olevate hoonete jaoks, kuna seal on tipptasemel päikeseenergiat tootev tehnoloogia integreeritud teraskatuse sisse ja on seetõttu silmale nähtamatu. Ka siin saab näitena tuua muinsuskaitseametilt heakskiidu saanud Rahvusraamatukogu katusest, mille päikesemoodulid asuvad kõrvuti mitteaktiivsete mustast terasest katusepaanidega, mis on eemalt vaadates päikesekatuse moodulitest eristamatud. Nii ei mõjuta päikesepaneelid hoone arhitektuurilist üldilmet.