Maakler õpetab, kuidas lihtsate vahenditega eluaseme väärtust oluliselt tõsta

Vaata oma kodu kriitilise pilguga üle. Kas midagi riivab silma? Võib-olla on tapeedinurk lahti, põrandaliist puudu, kapinupp katki, lambikuppel viltu, elektripirn läbi põlenud? Moosiplekid tapeedil või lemmiklooma karvad diivanil? Sellised väikesed puudujäägid tuleb kindlasti kõrvaldada.

Sageli ei taipa me pöörata tähelepanu nii lihtsale asjale nagu koristamine, ent see on esimene ja kindel asi, mis tuleb ära teha. Kui ise ei taha või ei oska, siis õnneks on tänapäeval väga palju ettevõtteid, kes koristusteenust pakuvad. Puhtad seinad, põrandaliistud ja kapipealsed annavad juba korteri üldilmele uskumatult palju juurde.

Lisaks koristamisele on vaja kõik üleliigne ära viia – see muudab toad optiliselt avaramaks. Viska ära kõik, mida sa ei vaja. Usu, seda on palju! Mida vähem asju, seda suurem ruum tundub ning ostjal tekib parem ettekujutus sellest, kuidas korter näeks välja tema mööbli ja esemetega sisustatuna. Eemalda seintelt perepildid ja asenda mõne postriga – nende valik on kaubanduses piisavalt suur.

Lihtne remont võib müüjale märkimisväärselt ära tasuda. Näiteks võiks üle värvida juba määrdunud ja kulunud ilmega seinad või põrandad. Seinavärv ei tohiks domineerida: populaarsed on neutraalsetes toonides pinnad, mis mõjuvad puhtalt ja rahustavalt. Tugevad kontrastid, nagu must või punane, võivad pigem mõjuda ehmatavalt.