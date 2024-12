UURING Suur osa rahvast eelistab uutele akendele ja ustele just seda

Uuringu kohaselt on rahalised tegurid ja emotsionaalne kiindumus vanadesse esemetesse peamised põhjused, miks nende asendamist edasi lükatakse. Rahalised mured on suurim takistus Serbias (67%) ja Ungaris (64%), samas kui emotsionaalne side vanemate esemetega on kõige tugevam Horvaatias (36%) ja Poolas (35%).

Huvitaval kombel ilmnes uuringust erinevusi suhtumises uste ja akende väljavahetamisse. Horvaatias kasutab 62% vastajatest oma olemasolevaid uksi ja aknaid seni, kuni need on täiesti kulunud. Seevastu 48% Ungari vastajatest teatas, et nad asendavad need ennetavalt vältimaks suuremaid probleeme tulevikus. Hoolimata erinevustest on kõigis uuritud riikides energiasäästu ja võimaliku kahju ennetamise vajadus peamised motivatsioonid koduparanduste tegemisel.