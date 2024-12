Traditsiooniliselt on jõulutäht punaste õitega, kuid tegelikkuses on saada ka valgete, lõheroosade, purpursete, tumepunaste, kollaste ja ka kirjude õitega jõulutähti. Igal aastal aretatakse järjest uusi ja põnevaid sorte, nüüd on saada juba ka kirjude lehtedega jõulutähti.