Venemaa allikate sõnul on mandariinide hulgimüügihinnad viimase nädala jooksul järsult tõusnud. Peamiseks põhjuseks on tarnete vähenemine Türgist, mis on nende puuviljade suurim tarnija, oma roll on ka rubla järsul nõrgenemisel, vahendab Vakarys Ekspresas.