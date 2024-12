Liigne agarus on ogarus! Korteri remontimisel seatakse teiste elud ohtu

Ehkki kodukindlustus on jõudnud massidesse ja tänaseks on kindlustatud juba ligi 70 protsenti Eesti elumajadest ja korteritest, on endiselt veel liiga vähe kindlustatud ühisvara ehk majakarpe. Ligi 25 000 Eesti korteriühistust on end praeguseks kindlustanud vaid pooled. Samal ajal kasvab igal aastal just korteriühistu varakindlustuse kahjujuhtumite arv.

Eesti üks suurim kindlustusettevõte ERGO registreerib iga kuu keskmiselt 17 korteriühistu varakindlustusjuhtumit, keskmise kahju suurus ulatub 2250 euroni. Mullusega võrreldes on aga kahjud järjest tõsisemad ja kahjusummad hüppeliselt kasvanud, sest veel eelmisel aastal olid need keskmiselt 1370 eurot.

Samuti on sagedased juhtumid, kus elanikud võtavad maha korteri kandvaid seinu ja parandavad oskamatult tehnosüsteeme ühistuga kooskõlastamata ning seeläbi tekitatakse kahju kogu majale. «Näiteks võib kortermaja elanik arvata, et radiaatori või toru vahetamine on lihtne tegevus. Samas peavad kõik süsteemi osad omavahel sobima. Samuti tuleb kõik hoone konstruktsioonide muudatusi enne uurida, kuna majad on tervikud ja omast tarkusest midagi eemaldada või lisada ei tohi,» rääkis Makienko. Talle meenub juhtum, kus korteriomanik ehitas korrusmajja uhke ahju, kuid ta ei arvestanud sellega, et hoone puidust kandekonstruktsioon ei pea ahju raskusele vastu ja hakkab liigse raskuse all vajuma. Õnneks suudeti suurem kahju ära hoida. Kõige mustema stsenaariumi järgi oleks võinud toimuda kortermajas varing või oleks ahju kasutamine toonud kaasa heitgaaside pääsemise eluruumidesse, kuna vajumisel tekivad küttekehale praod.