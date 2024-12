Abikaasast lahutanud kahe lapse ema pakkis kohvri ja kolis Portugali tühermaale: tahtsin olla üksi

Keskikka jõudes on suuri elumuutvaid otsuseid raske teha. Ollakse kohanenud oma elustiiliga ning selle rikkumine on hirmutav. Sama tundis ka Luana, kuid süda ütles, et ta peab midagi ette võtma. Sealt sündis plaan kolida Portugali mägismaale, ühendada end lahti igapäevamugavustest, elada telgis ja olla loodusega üks. Julge otsus tasus end ära, viies ta uue äri ja armastuseni.