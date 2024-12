MAIUSTUSTE MAAGIA Lummavad magusad meistriteosed ärkavad sel pühadehooajal ellu

Seda kõike tänu uue sarja «Harry Potter: Küpsetiste võlurid (Wizards of Baking)» esilinastusele, mis toimub 4. detsembril Discovery+ platvormil. Sarja keskmes on ülemaailmne Harry Potteri fenomen, mis lummab endiselt igas vanuses inimesi. See uuenduslik sari ühendab legendaarse lugude jutustamise ja fantaasiarikkad söödavad meistriteosed, pakkudes ainulaadset võistlust, mis hoiab vaatajad pingelise ootusärevuse küüsis.