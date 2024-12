GALERIID Ammuta inspiratsiooni nendest luksuslikest vannitubadest üle maailma

Julged värvikombinatsioonid

Värvikontseptsioonide väljatöötamisele keskendunud disainer Gesa Hansen tõdeb, et hotellides on põnev üllatuda julgetest värvilahendustest. Pariisis asuva hotell Ami uue ilme loomisel kandis Hansen sisekujundusse üle Montparnasse linnaosa autentset võlu. Pariisile omaselt ei ole hotelli vannitoad kuigi suured, ent just värviliste seinaplaatide mängulise efekti ja suuremate heleda-tumeda kontrastidega on ruumid avaramaks muudetud ja vannitubades kergena mõjuv interjöör saavutatud. «Värv võib äratada nii palju emotsioone ja muuta ruumi dimensiooni, meeleolu ja isegi perspektiivi. Värvi abil saab vannitoast lemmiktuba,» on disainer veendunud.