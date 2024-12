PILDID Vaata, millised tornmajad kerkivad Hipodroomile

Hipodroomi tornmajad. Foto: Ragnar Jaaniste / Kristo Rämson

Äritornid saavad paiknema kvartali Paldiski maantee poolses osas ehk Hipodroomi ristmiku lähistel. PIN Arhitektide direktor Jaan Port selgitab: «Loominguliselt linnaruumi kujundades on oluline arvesse võtta kõike, mis vähegi oluline - tulevikku, unistusi, asukohta, kasutajaid, linna visiooni, vaatlejaid, logistikat, mugavust, ilu, säästlikkust, vastupidavust, proportsioone ja veel vähemalt sadat olulist asja. Kõige suurem keerukus on kriteeriumite omavaheline tasakaalus hoidmine. Hipodroomi kvartali puhul on tegu kaua mõeldud kaunikesega – Hipodroomi esimese etapi arhitektuurivõistluse võitsime juba aastal 2017, mille järgselt oleme kavandatavat ala järjest paremaks ja kvaliteetsemaks muutnud.»

Pordi sõnul hindab inimene täna nii töö- kui elukeskkondade puhul enim avarust. «See ei tähenda tingimata avatud kontorit, vaid ruumi kõigile – nii privaatsust kui ka ühist ala. Järgisime oma lahenduses, et Hipodroomi tornid oleksid kergesti ligipääsetavad ning et kõrgematelt korrustelt avaneks vaade nii vanalinnale, merele kui ka Stroomi metsadele, et piirkonna hüved oleksid maksimaalselt rakendatud ja Hipodroomi ajalugu saaks omale väärika jätku,» lisab Port.

Küsimusele, kas äripindades on paindlikkust, vastab Randmets, et planeering sünnib koostöös üürnikuga. «Oleme paindlikud. Meie siht on luua ruumid, mis vastavad üürniku vajadustele. Hoone kandeseinad on kavandatud selliselt, et tulevane üürnik saab äripinna suurust lasta kohendada vastavalt vajadusele.»

PIN Arhitektid sisearhitekt Katrin Kaevats lisab: «Äritornide põhiplaan on alumistel korrustel mõnusalt avar ja lai, võimaldades ka suurel üürnikul siia terve oma büroo ära mahutada. Sisselõiked ja terrassid hoone fassaadis toovad päevavalguse ruumi keskosale lähemale ning bürood on avarad ja valgusküllased. Kuna oleme hoone ja planeeringu visiooniga väga hästi kursis, saavad üürnikud meilt vajadusel tuge nii ruumide ümberplaneerimisel, kujundamisel kui ka täiesti uue büroo loomisel.»