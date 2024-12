SÖÖ TERVISEKS Need lihatooted hoiavad kolesterooli kontrolli all

Meie keha vajab kolesterooli, sest see on seotud rakkude ehitamisega. Liiga suur kolesteroolisisaldus tõstab mitmete vaeguste, sealhulgas südame-veresoonkonnahaiguste tekkeriski, kirjutab Vakarys Ekspresas. Arstide sõnul on vere suure kolesteroolisisalduse peamised põhjused küllastunud rasvad ja transrasvad.