ETTEVAATUST Saabunud öökülmad toovad kaasa need 3 salakavalat ohtu

Piisab mõnest ööpäevast järjepidevatest miinuskraadidest, et väiksemad veekogud näiliselt kõva jääkihiga kattuks. Selline esmane jääkate on aga petlik ja väga ohtlik – kuigi pealesadanud lume all visuaalselt eristamatu paksust ja inimest kandvast jääst, ei kanna see isegi paarikümnekilost last.