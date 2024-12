SUUNAMUDIJATE TÖÖ Populaarset trendijooki ähvardab defitsiit

Jaapanist pärit teejook matcha pole vaid rikkaliku maitsemeele pakkuja, vaid sisaldab endas ka rohkelt erinevaid vitamiine. Tee joomine on üks immuunsüsteemi toetamise viise, sest jook peidab endas kõrget polüfenoolide ja klorofülli sisaldust, mis aitavad meie kehal puhastuda. Joogi austajad usuvad, et see võib muutuda sama üldlevinuks kui kohv, vahendab New York Post.