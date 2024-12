KASUTA VÕIMALUST Maaelu eelistavad pered saavad ka uuel aastal eluaseme kaaslaenu kasutada

Eluaseme kaaslaen on MESi välja töötatud laenumeede, mida pakutakse koostöös pankadega, eesmärgiga maapiirkonda kodu rajada või maapiirkonnas elamistingimusi parandada. Kaaslaenu saab kasutada juhul, kui kinnisvara tagatisväärtus pole piisav, et kogu vajalik summa pangast laenata.

«Kolme aasta jooksul on ligi 260 peret otsustanud rajada kodu maale või parandanud oma elamistingimusi MESi kaaslaenu abiga. Pangalaenude, kaaslaenu ja taotlejate omaosalus kokku on 44 miljonit eurot, mis kinnitab tagatisväärtuse probleemi olemasolu ja meetme sobilikkust selle lahendamiseks,» ütles MESi juhatuse liige Meelis Annus ja lisas, et kaaslaen aitab rajada maapiirkonda linnamajadega samaväärseid elamuid ning soodustada noorte perede elama asumist maale. Suurem osa laenuvõtjatest on 30–34-aastased kõrgharidusega inimesed. Maakondade lõikes on enim laene väljastatud Lääne-Viru, Ida-Viru ja Rapla maakonda.