UURING Rahvas unistab just sellisest kodust

Ettevõtte esindaja sõnul unistab koguni 60 protsenti inimestest A-energiaklassi kodust. «Kui veel mõned aastad tagasi olid A-energiaklassi hooned ka uute ehitusprojektide seas pigem kallima klassi erandid, siis nüüd on nõudlus nende järele hüppeliselt kasvanud. Ka YIT Eesti neljast täna müügis olevast arendusest on kaks projekti kõrgeima energiaklassiga – Keilas Nurme tänaval elanikke ootav kortermaja ja Kristiines Luige tänavale kerkiv elamu,» rääkis YIT Eesti müügijuht Eva-Liisa Tamm.

«Meie uuring näitas, et 31 protsenti inimestest tahaks elada kodus, mille kütteallikaks on just maaküte. See on igati hea ja säästlik valik, sest maaküte tagab tänaste kaugkütte hindadega võrreldes 25–45 protsenti madalamad küttekulud. Maasoojuspump juhib maapinna sisse salvestunud soojusenergia hoone vesipõrandakütte- ja sooja tarbevee süsteemi – tänu sellele on korter talviti meeldivalt soe, aga suviti aitab maaküttel põhinev jahutus vähendada ruumides kõrgemaid temperatuure,» rääkis Eva-Liisa Tamm.