NÄDALA RETSEPTID Kuidas teha marjamütsiga piparkoogimehi ja kirjust koerast käbisid?

Päkapikula on üks omamoodi maa, ärge sinna tikkuge, see maa on päkapikkude, lauldi omal ajal Eesti Televisiooni lastelavastuses «Päkapikula».

Pühadekuul võib need sõnad unustada ja end lapsemeelselt muinasjutumaale mõelda: sättige köök päkapikkude meisterdamistoaks ja laske fantaasial lennata. Vormige maasikamütsiga piparkoogipäkapikke, vahukommidest lumemehi ja kakaoga hommikuhelvestest käbisid. Selline näputöö sobib nii suurtele kui ka väikestele, seejuures üheskoos tegemine on veel iseäranis suur lustimine.

Marjamütsiga piparkoogimehikeste jaoks tainapalle veeretades ütleb kolmeaastane Emilie, et on tänavu juba kolmel korral piparkooke teinud. Koos naabrilastega ja vanaemaga. «Näiteks põdraga, ükssarvikuga,» loetleb ta, aga tähendab samas, et makaronid on siiski tema lemmikud. Samuti tegi ta hiljuti lasteaia jaoks koos emaga šokolaaditükkidega küpsiseid.