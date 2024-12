NÄDALA RESTORAN Hõbelusikas Otepääl!

Sõna «eikellegimaa» tähendab mitte kellegi kontrollitavat maa-ala rindejoonel või kahe naaberriigi piiritõkete vahel. Meie aga sattusime Otepääle nädal tagasi, eikellegiajal. Seal võiks eikellegiaeg olla tähendusega, et suvehooaeg on juba lõppenud, aga talvehooaeg pole veel alanud.

Sestap on ka tänavu suisa kolme Hõbelusikaga – parim casual-restoran, peakokk ja teenindus – pärjatud Ugandis laupäeva varasel pärastlõunal sama rahulik nagu Otepää linnaski. Kuid selleks nädalavahetuseks on Ugandis lauabroneeringuid juba mitme lehekülje jagu. Eikellegiaeg on ühes lume tulekuga läbi.