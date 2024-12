Turvaekspert: Eesti vargad muutuvad üha ülbemaks

Viking Security mehitatud valve juhi Juhan Aia sõnul on viimastel kuudel näha trendi, kus varaste grupid enam ei pinguta, et jääda märkamatuks, vaid rõhuvad pigem kiirusele, varguskatsete hulgale või ka lihtlabasele ülbusele.

«Näiteks pidasid turvatöötajad hiljuti kinni vargagrupi, kes pidasid rünnatava objekti ees parklas varjamatult plaani, kuidas hakkavad vargust läbi viima. Turvatöötaja loomulikult märkas neid, varguskatse tõkestati, vahetult objektil tabatud isik anti üle politseile ning see grupp on nüüd ka videovalvekeskuse ja patrullide nii-öelda radaril,» ütles Aia.

Samuti on valvejuhi kinnitusel hakanud viimasel ajal levima katsed varastada samast kohast üliväikese vahega mitmeid kordi järjest.

«Kui varguskatse õnnestub, siis varas mitte ei eemaldu, et jälgi hajutada, vaid proovib nahaalselt kohe uuesti. Sel juhul ta muidugi tabatakse. Seda on hiljuti ette tulnud nii odava alkoholi kui ka näiteks ehete varguskatsete puhul. Mõnikord ei jää kahe rünnaku vahele isegi mitte viite minutit. On ka olnud juhtumeid, kus tabamisel proovib isik varastatud kaupa peita ja väidab enesekindlalt, et pole midagi teinud, kuigi on viimase tunni jooksul korduvalt varastada üritanud, mille kohta on nii tunnistajaid kui videosalvestis,» rääkis Aia.

Ühe kõige sõna otseses mõttes silmapaistvama trendina on valvejuhi sõnul viimasel ajal muutunud agressiivsemaks ka varaste taktika kallimate kaupade turvaelementide eemaldamiseks.

«Tüüpiline muster on olnud see, et turvaelemente üritatakse salaja eemaldada. Sel sügisel on turvatöötajad aga korduvalt näinud, kuidas varastel on kaasas üsna massiivsed lõiketangid, millega proovitakse turvaelemente otse poes puruks lõigata ja kaubaga siis lihtsalt välja kõndida,» tõi Aia välja.

«Tänapäevane tehisintellektiga varustatud videovalve võimaldab varaste tegevusmustreid juba ennetavalt märgata. See tähendab, et profivargad tabatakse kiiremini. Ohtu see aga olematuks ei tee ning paraku jätkuvalt kasvava kuritegevuse perioodil tasub kõigil valvas olla,» soovitas Viking Security mehitatud valve juht.